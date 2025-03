Un montatore di ponteggi 7 operatori per centri estivi

1 montatore di ponteggi. Si ricerca per Azienda edile della Mediavalle. Il lavoro sarà dal Lun al Ven dalle 08 alle 17. Gradita esperienza pregressa almeno di base nel montaggio ponteggi o nell’edilizia in genere. Se senza esperienza richiesta età di apprendistato (max 30 non compiuti). Richieste motivazione al ruolo ed essere formati nel settore, serietà, puntualità e capacità a lavorare in gruppo. In tutta la Provincia di Lucca, saltuariamente in tutta la Toscana ed ogni tanto anche fuori. Email: [email protected]

5 operatori/trici per percorsi educativi, laboratori e/o centri estivi, fascia di età 1-3 anni e 3-6 anni, 2 operatori/trici per centri estivi con conoscenza eccellente della lingua inglese, madrelingua o bilingue. L’attività consiste in percorsi educativi e/o centri estivi fascia di età 3-6 anni. Si tratta di collaborazione coordinata e continuativa a partita Iva. Richiesta esperienza e diploma con accesso all’università. Se interessati inviare e-mail a: [email protected].