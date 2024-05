Un meccatronico e un pastaio full time

1 meccatronico e 1 apprendista. Abilità con attrezzature specifiche del mestiere e manualità nei vari processi di riparazione delle autovetture. Per apprendista richieste conoscenze informatiche di base e diploma attinente al settore. Per meccanico riparatore richiesta esperienza e conoscenze informatiche di base. Per candidarsi al ruolo inviare email a: [email protected]

1 pastaio o aiuto pastaio, anche straniero che parli bene la lingua italiana. Necessario essere automunito. Lavoro a tempo pieno di 8 ore giornaliere, no turni notturni, richiesta la disponibile a svolgere straordinari. Contratto a tempo determinato iniziale, ma valutabile in tempo indeterminato. Per contatti cell 3357935196. 1 cuoco/a o aiuto cuoco/a per agriturismo della Garfagnana. Lavoro con contratto a tempo determinato. Sede di lavoro: Camporgiano. Richieste: aspetto curato, rispetto degli orari, capacità di lavorare in gruppo. Per contatti tel. 3493035192.