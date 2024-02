Un maxi-finanzimento alla Imt. Studio del pensiero occidentale

Imt Alti Studi Lucca si è aggiudicata con il progetto “Space” un importante finanziamento dal Fondo italiano per la scienza. Si tratta di oltre mezzo milione di euro che serviranno a comprendere come il pensiero occidentale si è sviluppato, attraverso la sua evoluzione, i percorsi e gli esiti.

L’acronimo significa “Sistema di filosofia in arabo: una mappatura delle enciclopedie filosofiche”.

"Il progetto presentato nella linea Advanced Grant, riservato cioè a ricercatori affermati, da Amos Bertolacci, professore in Storia della Filosofia medievale – si legge in una nota di Imt – è stato l’unico in Toscana a ricevere un finanziamento nell’area delle scienze umane e sociali e uno dei nove a livello nazionale; complessivamente sono stati presentati quasi 2 mila progetti e solo 47 sono stati selezionati per il finanziamento, nelle varie discipline".

Soddisfazione da parte del professor Bertolacci che si dice "grato alla struttura accademica ed amministrativa della Scuola Imt per l’aiuto ricevuto; il finanziamento di questo progetto che intende mostrare la centralità della cultura arabo-islamica all’interno del pensiero filosofico occidentale – spiega – assume un particolare valore in questo momento drammatico della situazione internazionale, in cui barriere apparentemente invalicabili vengono erette tra ciò che si è soliti chiamare Oriente e Occidente.

La cultura, ai tempi di Avicenna come adesso, è per fortuna capace di superare steccati ideologici, divisioni religiose e contrapposizioni politiche, e di creare un dialogo positivo e fruttuoso tra le differenti civilizzazioni a proposito di questioni – nel caso specifico, la necessità di un sapere globale, che superi i limiti della frammentazione in settori distinti di ricerca – avvertite come importanti dall’intero genere umano, senza distinzioni di razza, di nazione o di credo".

Secondo il rettore Rocco De Nicola, "l’ottenimento del finanziamento è un’importante testimonianza della qualità del corpo docente della nostra Scuola; mi congratulo nel caso specifico con il professor Bertolacci per il lavoro svolto e ringrazio anche tutta la struttura amministrativa della Scuola per il supporto fornito nell’espletamento delle procedure, fondamentale per il successo di queste iniziative".

Il progetto Space, prosegue la nota Imt, "intende evidenziare che l’idea di sapere globale ha avuto nel mondo arabo-islamico medievale una tappa fondamentale della sua evoluzione, perché in questo contesto sono nate le prime enciclopedie filosofiche onnicomprensive".