"Un maggior sostegno per il Sast" La proposta legislativa di Puppa per il riconoscimento del Corpo

"Il loro intervento tempestivo e altamente qualificato è non soltanto spesso salvifico, ma rappresenta una certezza insostituibile nel soccorso in ambiti arditi frequentati da esperti e neofiti. Merita una maggiore attenzione da parte di tutti gli Enti". Così il consigliere regionale Pd Mario Puppa, sintetizza il proprio pensiero sull’opera del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, con focus sulla stazione di Lucca attiva soprattutto nell’area montana della Garfagnana e delle Alpi Apuane. Una analisi puntuale alla quale segue la presentazione di una proposta legislativa, "Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico", per pervenire a una disciplina regionale unica finalizzata al riconoscimento pieno del Corpo, alla valorizzazione del servizio, per regolarne così i rapporti con la Regione.

"Proprio in questi giorni con gli incidenti gravi accaduti sulle Alpi e sulle Apuane – spiega Puppa –, ci rendiamo conto di quanto la montagna sia un luogo di rischio e di come sia importante avere un servizio di soccorso efficiente e adeguato. Il Sast svolge un ruolo centrale nell’ambito delle attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie e costituisce un punto di riferimento nelle iniziative di prevenzione degli infortuni in rapporto alle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli altri sport di montagna. La Regione Toscana ha una normativa vigente che risale al 2001 e che affronta solo alcuni aspetti del settore. Crediamo, quindi, che sia arrivato il momento di pensare a una specifica disciplina regionale finalizzata a riconoscere l’importanza del soccorso alpino e speleologico toscano e, nello stesso tempo, consenta di pervenire a un unico testo normativo che comprenda tutte le disposizioni attualmente vigenti in materia. Con questa proposta di legge vengono individuate le attività per le quali la Regione Toscana si avvale del Sast, viene prevista una specifica convenzione per definire tali attività, tra le quali la formazione e l’informazione ai cittadini, e vengono introdotte specifiche previsioni per l’utilizzo dei loghi, anche per dare più visibilità al rapporto tra la Regione ed il Sast. La proposta, infine, prevede un contributo annuale in favore del SAST, che è tenuto a trasmettere ogni anno la relazione degli interventi svolti".

Fiorella Corti