Un luglio ricco di eventi Altopascio vuole ripartire

Doppio binario. Da un lato, una serata dedicata ai Pink Floyd, ma anche altri (da definire Stefano Massini, Max Angioni, vincitore di festival di cabaret, scuola Zelig Lab e con esperienze a Italia’s Got Talent e non solo), spettacoli organizzati dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. Poi le iniziative che scaturiranno dalla manifestazione di interesse aperta nelle scorse settimane.

Serate proposte dai commercianti, come ad esempio tutti i venerdì sera. Il luglio altopascese 2022 è quello della ripartenza. Saranno recuperate tutte le tradizioni storiche e folcloristiche, come la rievocazione medievale e il famoso Calderone, oggi della pastasciutta, anticamente delle pozioni ristoratrici per i pellegrini, citate anche dal Boccaccio. Queste manifestazioni, sono in programma per il Santo Patrono, San Jacopo. Dopo due anni ritorna la cena della Misericordia. I Centri Commerciali Naturali, quello di Altopascio presieduto da Federica Benedetti Stefanini e quello di Spianate, guidato da Federica Biagetti, stanno lavorando per eventi in grado di valorizzare la cittadina e rivitalizzare il settore. Per gli eventi del Comune, molto atteso lo show "The wall", Pink Floyd, confermato, che ha avuto successo in tutta Italia. Previste anche serate culturali nell’ambito del festival Francigena International. Il 15 luglio, ad esempio, avremo la nota musicista Valentina Lisitsa, pianista di fama internazionale, nata in Ucraina, vive attualmente negli Stati Uniti. Si esibirà in piazza Ospitalieri.

Massimo Stefanini