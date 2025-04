Un lavoro... di comunità. I cittadini recuperano la chiesa della Corba

"Salviamo la Chiesa della Corba". Questo il messaggio di poche e chiare parole lanciato nel 2021 dalla Pro Loco di Castiglione di Garfagnana nel prendersi a cuore, è proprio il caso di dirlo, le sorti dell’antica chiesa che si trova ai margini del capoluogo e che, nonostante il suo evidente stato di abbandono, rappresenta ricordi e suggestioni molto vivi nel sentire della comunità. La Chiesa per le sue caratteristiche e la sua particolare posizione fuori dalle mura paesane, risulta anche essere molto apprezzata da visitatori e turisti che arrivano nel borgo medievale della Garfagnana per scoprire i suoi tesori. La Chiesa della Corba è a buon titolo uno di questi. Dedicata alla Madonna delle Grazie, risale al sec. XVI e nel corso dei secoli ha subito ampliamenti e restauri.

A fianco della chiesa, si trova il campanile che venne eretto nel 1801, come riporta una lapide marmorea posizionata sullo stesso. Qui, l’ultima funzione religiosa celebrata risale al 2013, in occasione della festa della Natività di Maria. Poi più niente. Il luogo religioso negli anni sprofonda lentamente in una sorta di dimenticatoio e le sue condizioni strutturali risultano pessime, soprattutto per quanto riguarda la sacrestia posizionata nell’abside e il bellissimo e caratteristico portico di accesso. Il messaggio iniziale con il quale la Pro-loco di Castiglione si fece promotrice di azioni e interventi diretti al suo recupero non è però caduto nel vuoto e il coinvolgimento di tutte le associazioni del territorio e dei cittadini ha finalmente restituito all’intera comunità l’amato luogo sacro.

"Grazie all’interessamento dell’architetto Saverio Mustur che, con l’ingegner Tiziano Suffredini, ha curato i lavori di restauro, arrivò un importante contributo dal Ministero dei Beni Culturali, gestito dalla Soprintendenza di Lucca - spiegano dalla Pro Loco –. Lo scorso mese di giugno, poi, sono partiti i lavori, eseguiti dalla ditta Rossi Costruzioni s.r.l. di Castelnuovo di Garfagnana, che hanno interessato la struttura e le criticità derivanti da instabilità strutturali e da infiltrazioni di umidità". Molto importanti per la conclusione dei lavori sono state anche le risorse messe a disposizione dalla Proloco, dalla Filarmonica Alpina, da AMA Cultura, dalla A.S. Castiglione e da Castiglione News, con le quali sono stati restaurati tutti gli infissi, ben 5 porte e 9 finestre. É stata effettuata l’imbiancatura interna della chiesa e altri interventi di manutenzione che hanno interessato il campanile e l’esterno dell’edificio. Ciliegina sulla torta, l’opera di un gruppo di volontari coordinato dalla Pro loco, che sabato scorso ha effettuato un importante intervento di pulizia straordinaria dell’interno e degli arredi. La Chiesa della Corba è salva.

Fiorella Corti