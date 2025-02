Un incaricato Anpana ferito in un incidente: "Ci servono più aiuti"

Martedì sera, ritorno da una missione istituzionale a San Gimignano, il volontario di Anpana Lucca, Gennaro Trematerra, é rimasto coinvolto in un incidente stradale con la Panda dell’associazione a Cascine di Buti. La vettura é rimasta notevolmente danneggiata e il volontario, con ferite al viso, é stato condotto al San Luca per le prime cure avendo sbattuto contro il volante nell’urto. Non é un buon momento, questo, per l’Associazione, riferiscono in Anpana che ha subito anche dopo 2 guasti rilevanti e costosi. E ora chiede sostegno all’Iban IT19Z0760113700001039496607.