Un gruppo civico nel centrodestra. E nel centrosinistra niente Primarie

Valori moderati da un lato, per il centrodestra, niente primarie dall’altro, nel centrosinistra. A Capannori si lavora per le elezioni amministrative del prossimo 9 giugno. A otto mesi circa all’appuntamento con le urne, è notizia ufficiale che sta nascendo (a breve la presentazione), un gruppo civico sganciato dai partiti, anche se l’area di riferimento è quella degli ex democristiani, con nomi, eventuale candidato sindaco, programmi, progetti.

Una squadra con ex consiglieri, persone esperte che conoscono il funzionamento della macchina comunale e che dialogherà con Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, già nella fase di confronto e di incontro con i cittadini del capoluogo e delle 40 frazioni, come spiegato anche in occasione di una conferenza stampa. Come ha dichiarato il neo vice coordinatore regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti, non è detto che il candidato uscirà dal partito dominante nella coalizione, riferimento a FdI e al candidato in pectore Petrini.

I tempi sono maturi, perché nel 2019, la scelta del candidato appena due mesi prima dell’appuntamento con le urne fu disastrosa. Ma l’analisi deve spostarsi su altri aspetti. Salvadore Bartolomei nel 2019 rappresentava un nome spendibile, vista la sua ottima carriera politica. La Lega, partito di Bartolomei, era quello egemone, ma su Capannori Menesini si impose in tutte le sezioni.

C’è una dicotomia ormai appurata nel voto comunale: la gente esprime il consenso per la persona, non per l’ideologia. Quest’ultima va bene a livello nazionale, ma dove vivo, dove voglio avere servizi che funzionino, mi devo fidare della persona. Menesini incarna quei valori moderati che il dna del capannorese chiede.

Territorio governato dall’impronta cattolica, democristiana, di tradizione agricola. Gli estremismi a Capannori non funzionano. Ecco perché la scelta del centrodestra potrebbe cadere sul mondo civico, esterno ai partiti, anche se con persone che magari ne hanno fatto parte.

La destra non vince dal 1999, con Michele Martinelli. Il candidato che più è andato vicino ad imporsi è stato l’ingegner Lorenzo Matteucci che nel 2009 era in vantaggio al primo turno, salvo poi soccombere contro Giorgio Del Ghingaro al ballottaggio. Sull’altro fronte la pole position provvisoria è per l’assessore Giordano Del Chiaro, visto che Menesini ha esaurito i due mandati. Matteo Francesconi, Serena Frediani e Davide Del Carlo le possibili, eventuali, alternative. Un dato è certo: non saranno le primarie a designare il candidato del centrosinistra.

Massimo Stefanini