Un grande successo il servizio speciale di baby parking natalizio

E’ andato sempre sold out il servizio di baby parking natalizio realizzato da La Cattiva Compagnia e il Comune con gli appuntamenti del calendario Lucca Magico Natale 2023. L’associazione, che realizza con successo il “Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?“, ha pensato un servizio speciale per i bambini e tutte le date sono state particolarmente gradite da genitori e nonni, sicuri e liberi di dedicarsi allo shopping in centro. Il Baby Parking è stato ambientato nella Fabbrica del Natale a Villa Bottini. A prendersi cura dei bambini gli operatori de La Cattiva Compagnia con le “tate” professioniste di Badabimbi.