Un grande atelier a cielo aperto Un murale abbellirà il Comune "L’arte contemporanea nei borghi"

Entra nel vivo il progetto "Villa Collemandina - Lungo le strade dell’arte contemporanea. Atelier aperti". A breve, infatti, partiranno i lavori per la realizzazione del grande dipinto murale sulla facciata del palazzo comunale del capoluogo e della scultura che verrà posizionata nella piazza centrale della frazione di Sassorosso, proprio davanti alla chiesa. A seguire le opere saranno, per il murale di Villa Collemandina, il professor Allan Boccatonda, docente di affresco e per la scultura di Sassorosso, invece, il professor Francesco Roviello, docente di tecniche del marmo. Si tratta di progetto ambizioso, promosso dal Comune di Villa Collemandina in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Firenze e con il contributo della Regione Toscana, nato da un’idea di Giandomenico Semeraro, docente di storia dell’arte, profondamente legato al paese di Villa. "Il progetto – spiega il professor Semeraro - vedrà, nel tempo, la realizzazione di opere d’arte permanenti nel territorio comunale ad opera dei giovani artisti dell’Accademia, seguiti direttamente in loco dai loro docenti di riferimento. Un progetto che vede l’ingresso dell’arte a decorare i diversi centri abitativi". Il progetto, coordinato dallo stesso Semeraro, è stato prontamente accolto dal sindaco Francesco Pioli e dalla giunta comunale.

"È questo il primo ingresso dell’arte contemporanea nei diversi centri che compongono il territorio comunale di Villa Collemandina – spiega il sindaco Pioli -, che si estende a nord di Castelnuovo, oltre Castiglione di Garfagnana fino al Parco dell’Orecchiella. Un progetto d’arte contemporanea che va ad arricchire la Toscana già da questa occasione, in un’area che in questi ultimi anni diviene sempre più vivace e ricca da punto di vista artistico-culturale, per la qualità di quanto viene offerto, fra musica, teatro, cinema, e arti visive. Con l’imminente inizio dei lavori, il progetto diviene a tutti gli effetti operativo. I risultati seguiranno a breve". Dino Magistrelli