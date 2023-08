Un giro di... storia Dai romani a Napoleone fino al Novecento Due millenni sulle Mura

Ultimo giorno per la manifestazione “Lucca Historiae Fest“, un viaggio nel tempo della storia lucchese di oltre duemila anni, il festival voluto dall’amministrazione comunale. Un vero e proprio sguardo alla storia e ad un passato che la “tre giorni” fa transitare non solo da eventi rievocativi – si pensi solo all’attrazione principale dell’Orologio del tempo – , ma è accompagnata, grazie alla presenza dei gruppi storici, anche da una precisa descrizione documentale. Così come recita il sito Internet della rassegna, si esplicita il senso della manifestazione, che transita da "un viaggio nella storia in un giro di lancette".

Tappe obbligatorie sono i baluardi: il programma è costellato di eventi rievocativi, esposizioni e mostre. Insomma, una panoramica a tutto tondo, sin dall’apertura dell’evento – avvenuto venerdì – che ha fatto registrare vivo interesse, sia da parte dei cittadini lucchesi che dei turisti, incuriositi dalla moltitudine degli eventi organizzati. Ovvia la soddisfazione per il successo già maturato nei primi due giorni, è espresso dall’amministrazione comunale di Lucca, attraverso il consigliere incaricato agli eventi storici, Lorenzo Del Barga. "Il festival è partito molto bene - afferma - e siamo particolarmente soddisfatti; com’è noto la manifestazione finirà quest’oggi, con altri eventi che invito tutti a consultare sul sito dedicato “luccahistoriaefest.it”; la cosa che finora abbiamo riscontrato - prosegue Del Barga - è l’interesse dimostrato da parte dei cittadini lucchesi così come dai tanti turisti in visita alla città; incuriositi e ammirati per quanto avviene sui baluardi delle Mura. Fondamentale la presenza dei Gruppi storici; non solo un festival che ripercorre la storia di Lucca - conclude - , ma anche un modo per divulgare il nostro passato attraverso una spiegazione puntuale". La manifestazione si concluderà oggi. L’ingresso è libero e gratuito. Per consultare il programma “luccahistoriaefest.it”.

M.G.