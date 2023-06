Un giro del territorio in bici Il viaggio delle opposizioni

Un viaggio in bici sul territorio a dodici mesi dalle elezioni amministrative. Lo hanno fatto i consiglieri "La Porcari che vogliamo", opposizione. "Avevamo detto che il nostro impegno a fianco dei porcaresi sarebbe andato avanti e così è stato – spiega il capogruppo Barbara Pisani - dopo la campagna elettorale abbiamo ripreso le bici per visitare tutte le zone del nostro Comune. Cinque tappe nelle quali, assieme ad altri consiglieri comunali e a nostri simpatizzanti, abbiamo avuto modo di osservare con attenzione il territorio, ascoltando nell’occasione anche i nostri concittadini. Numerose le criticità riscontrate. A saltare agli occhi è soprattutto il basso livello generale di manutenzione del territorio e il conseguente degrado. C’è molto da fare per riportare il nostro paese - conclude Pisani - ai livelli che merita".