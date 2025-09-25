"Un futuro ecosostenibile. E fatturato da 500 milioni"

LUCCAFatturato vicino ai 500 milioni di euro, con un valore generato di 465 milioni e circa 300 mila tonnellate di carta tissue realizzate. Sono questi alcuni numeri che emergono dal Bilancio di sostenibilità 2024 di Cartiere Carrara, presentato ieri a Firenze. Il documento, che riassume i risultati raggiunti e delinea gli impegni futuri dell’azienda, è stato redatto per la prima volta in conformità con gli Esrs, cioè gli European Sustainability Reporting Standards, anticipando le direttive europee sulla rendicontazione.

L’azienda toscana, una delle realtà più significative del settore cartario a livello nazionale, ha visto crescere anche la propria forza lavoro, con un incremento di 86 unità, per un totale di oltre 800 dipendenti a livello di gruppo. Sul fronte ambientale, il 2024 ha fatto registrare progressi significativi: il prelievo di acqua è stato ridotto dell’8,6% rispetto al 2022 e quasi la metà dei rifiuti prodotti è stata avviata a recupero. Prosegue anche il progetto di forestazione avviato nel 2020: il numero di alberi messi a dimora ha raggiunto quota 14.185. Positive anche le performance in materia di riduzione delle emissioni di gas serra, frutto, ha spiegato l’azienda, degli investimenti in innovazione ed efficientamento degli impianti.

Tutti risultati che derivano dal Manifesto di Sostenibilità dell’azienda, che individua quattro obiettivi chiave: ridurre l’impatto ambientale, valorizzare le persone, sostenere il territorio e innovare con responsabilità. Proprio in quest’ottica, il 2024 ha visto anche l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite, impegno formale a rispettare i principi universali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. "Con questo bilancio abbiamo voluto presentare i risultati del 2024 e allo stesso tempo indicare la rotta per i prossimi anni", ha dichiarato Mario Carrara, vicepresidente di Cartiere Carrara. "Per noi la sostenibilità significa integrare in modo concreto tutte le sue dimensioni: ambientale, sociale e di governance". "Nel 2024 abbiamo chiuso con quasi 500 milioni di fatturato e una crescita dei volumi di circa il 7% rispetto all’anno precedente", ha aggiunto l’amministratore delegato Gaetano Ievolella, sottolineando i risultati ottenuti in termini di risparmio idrico e ambientale.

L’azienda guarda già al futuro con una serie di impegni: ridurre ulteriormente il consumo di acqua, aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili, predisporre un Piano di decarbonizzazione in vista dell’adesione alla Sbti, Science Based Targets Initiative, e introdurre criteri Esg - Environmental, Social and Governance – nella selezione dei fornitori per costruire una filiera più sostenibile e trasparente. Alla presentazione, che si è svolta nell’Auditorium Innovation Centre di Firenze, sono intervenuti anche Marco Frey, professore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e Cristiano Dutto, direttore qualità e sostenibilità dell’azienda.

Monica Pieraccini