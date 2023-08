Un form online per informazioni e segnalazioni

Sistema Ambiente sempre più a portata di click. Prosegue il percorso di digitalizzazione dell’azienda con il nuovo form, semplice e accessibile a tutti, che permette all’utente di richiedere informazioni e segnalare disservizi in modo intuitivo e veloce. Il funzionamento è semplice: gli utenti possono accedere al nuovo form di Sistema Ambiente andando direttamente sul sito dell’azienda, e scegliere l’opzione “Contatti“ presente in home page. Da qui selezionando la voce “Richiedi informazioni o segnala disservizi“ l’utente potrà scegliere dall’elenco a tendina l’argomento oggetto della sua richiesta e seguire gli step suggeriti. Un modo per migliorare, si spera, il servizio.