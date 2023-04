“Un fiume per amico” Oltre 100 studenti lucchesi alla scoperta del Serchio

I giovani scoprono il Serchio. Sono oltre 100 gli studenti della lucchesia che hanno partecipato, insieme ai tecnici dell’Autorità di bacino, alla scoperta del fiume. Si tratta del progetto “Un fiume per amico” che l’Autorità, da anni, porta avanti in collaborazione con le scuole fiorentine e di Lucca, compiendo così un’opera di divulgazione e conoscenza rivolta agli studenti delle scuole primarie. A disposizione dei giovani studenti, laboratori e attività didattiche che attraverso l’aspetto ludico, coinvolgono i ragazzi.

"L’uscita didattica sul fiume, possibile grazie alla collaborazione e alla disponibilità del Comune di Lucca – si legge in una nota del’Autorità di bacino dell’Appennino settentrionale – rappresenta un’occasione assai importante per approfondire la conoscenza del territorio e dell’ambiente fluviale, entrando a diretto contato con l’ecosistema acquatico; attraverso giochi e laboratori, i ragazzi hanno avuto l’occasione di vedere e testare sul campo tematiche già affrontate durante le prime lezioni che si sono svolte in classe nel corso dell’anno scolastico: ambiente fluviale, rischio idraulico e geomorfologico, l’evoluzione del fiume Serchio e il suo ruolo nella storia di Lucca, i problemi legati alla siccità e il territorio del bacino con le sue peculiarità, sono solo alcuni dei tanti temi toccati".

Si tratta di dare spazio, commentano all’Autorità di bacino, "a conoscenza e consapevolezza della realtà che ruota attorno al fiume e al suo ambiente naturale, dei suoi problemi e al contempo degli strumenti che si devono mettere in campo per una corretta gestione del suolo e delle acque rappresentano la base del progetto portato avanti dall’Autorità di bacino con forza e sempre più impegno".

L’ente che si occupa della sicurezza idraulica del territorio, poi, ribadisce che "non è un caso che l’educazione ambientale costituisca una misura “strategica” dei Piani di gestione delle acque (Pga) e del rischio di alluvioni (Pgra), ossia dei masterplan di governo dei bacini idrografici che l’Autorità ha adottato in attuazione delle direttive comunitarie 200060CE e 200760CE". Durante l’anno scolastico in corso, le classi coinvolte a Lucca sono state undici, per un totale di circa 230 studenti.

Maurizio Guccione