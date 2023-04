“Un fiume per amico“ Le scuole primarie alla scoperta del Serchio

Un’uscita sul fiume per scoprire, attraverso giochi e laboratori, l’ambiente fluviale, i temi del rischio idraulico e geomorfologico, l’evoluzione del fiume Serchio e il suo ruolo nella storia di Lucca, i problemi legati alla siccità e il territorio del bacino con le sue peculiarità. Torna il progetto “Un fiume per amico” che l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale porta avanti da anni in collaborazione con le scuole di Firenze e di Lucca. Domani 26 aprile, grazie alla disponibilità del Comune, tanti giovani studenti delle scuole primarie lucchesi si ritroveranno sulle rive del Serchio con i tecnici dell’Autorità di bacino.