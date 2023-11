Un fine settimana dolcissimo. Tutto pronto per Barga Cioccolato

Finite le feste e gli eventi dell’autunno a Barga si comincia già a pensare al Natarle che riserverà diversi appuntamenti allettanti. Uno dei più tradizionali è Barga Cioccolato; organizzato da We Planner con il comune di Barga e la collaborazione di altre realtà, quest’anno sarà una "tre giorni" dall’8 al 10 dicembre. Siamo alla edizione 17 di questo festival del cioccolato che si svolge nell’antico castello di Barga. L’appuntamento è dalle 10 alle 19 per tutte e tre le giornate. I cioccolatai partecipanti, diversi, si troveranno nei fondi e nelle ex botteghe del centro storico, lungo tutta via di Mezzo: praline, cioccolate di ogni tipo e forma e tanti altri prodotti al cioccolato anche con produzioni di varie regioni italiane, saranno i protagonisti indiscussi di questa tre giorni, che però sarà accompagnata da tante altre iniziative collaterali per godersi il clima natalizio ed il centro storico di Barga. Saranno presenti nel Festival anche studenti dell’Alberghiero di Barga e gli alunni dell’Istituto comprensivo che presenteranno i loro lavori.

Anche i ristoranti e bar del centro storico, come negli anni passati, proporranno piatti speciali, dolci, bevande a base di cioccolato. Parola d’ordine, per tutti, il cacao Tra le iniziative collaterali il giorno 8 e 10 dicembre il Mercatino natalizio nel Piazzale Fosso e nelle piazze Centro Storico con prodotti hand made e prodotti del territorio (miele, marmellate).

Tante le idee proposte da tenere in considerazione anche per i prossimi regali di Natale. Nei tre giorni, per la parte musicale, da segnalare il giorno 10 dicembre lo spettacolo itinerante con musiche natalizie, al sapor di Scozia, con cornamusa e percussioni.

Evento preceduto l’8 dicembre, al pomeriggio, dalla presenza della West Coast Street Band con uno spettacolo itinerante nelle vie del centro storico con musica jazz in versione natalizia sempre la sera del 10 inoltre il concerto del pianista Massimo Salotti al teatro dei Differenti (ore 21). Questo solo un assaggio dei tanti eventi in programma nella tre giorni, con l’organizzazione che fin da ora ringrazia tutte le associazioni, istituti, singoli cittadini che stanno collaborando per la riuscita dell’evento; un ringraziamento speciale lo rivolge a coloro che hanno messo a disposizione i fondi di Barga Vecchia per creare "la bottega" dei cioccolatai.

