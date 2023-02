Un festival nella natura Ecco i nomi per il Limbo

Limbo festival al Ciocco, nel comune di Barga, annuncia i primi nomi che andranno a comporre la line up della prossima edizione, che si terrà dal 7 al 9 luglio 2023. Ad accompagnare i tramonti e le notti del Festival saranno i dj set di Gerd Janson, Roman Flugel, Daniele Baldelli, Luca Bacchetti, Eduardo Castillo, Crussen e Mlir e i live di Gold Panda e Opole.

Limbo è un boutique festival fatto di musica, natura, attività all’aperto, talk ed esplorazioni enogastronomiche. Se nella scorsa edizione è stata la metafora della tribù, intesa come la condivisione di esperienza e la diversità come ricchezza, a ispirare la genesi dell’evento, nel 2023 il boutique festival seguirà il tema "A human future".

L’evento avrà luogo, per il terzo anno consecutivo, nella splendida tenuta "Il Ciocco", nella verde Garfagnana in Toscana, la location perfetta per un’idea di benessere tipica di questi luoghi, dove il paesaggio è autentico e sopravvivono tradizioni senza tempo. La manifestazione nasce idall’esigenza di far star bene le persone attraverso la condivisione del piacere, la bellezza della terra da cui è ospitato, le possibilità offerte dalla nostra era, la connessione di arti e discipline apparentemente lontane che mettono di nuovo al centro l’uomo e i suoi bisogni. In un mondo caratterizzato da un’etica semplicistica e binaria costituita da algoritmi che sempre più prepotentemente influenzano il nostro modo di vivere, è essenziale tornare alla cultura umanista, per non perdere di vista la capacità dell’uomo di agire attraverso empatia, generosità, curiosità e ottimismo.

L’Umanesimo, di cui l’Italia è stata culla e sorgente, sarà lo strumento fondamentale per affrontare la rivoluzione tecnologica che ci aspetta. Non mancheranno occasioni di incontro come masterclass, tra cui quella con Maike Gabriela, nativa spagnola con origini tedesche, consulente di Human Design e fondatrice del metodo "Transformational Human Design", mostre, talk, human design, degustazioni, passeggiate in bike, classi yoga, escursioni, gite nei vigneti e nei borghi della Garfagnana, ma ci sarà anche spazio per chi vuole semplicemente godersi l’atmosfera.

Quest’anno Limbo FestivaL vedrà anche la collaborazione con Sacbe Camp, community messicana che da 10 anni organizza gathering ed eventi in luoghi magici lontani dal caos della vita urbana.

