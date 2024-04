Un dibattito sulla guerra con Fulvio Scaglione ed Emiliano Bos

Al via la nuova serie di incontri organizzati da Lu.MeN – Lucca Mondo e Nazioni, in collaborazione con Fondazione Banca del Monte di Lucca e Lucca Sviluppo. Il primo stasera alle 21 nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino con i giornalisti Fulvio Scaglione ed Emiliano Bos per “Il mondo in guerra”: dall’Ucraina al conflitto in Medio Oriente, la cronaca internazionale raccontata da chi l’ha vissuta sul campo. “Questo ciclo di incontri, grazie alle competenze di giornalisti specializzati, è uno strumento a disposizione della cittadinanza“ sottolinea il presidente della Fondazione Lucca Sviluppo, Alberto Del Carlo.