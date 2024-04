Un defibrillatore all’ufficio tributi di Sant’Anna

Un nuovo defibrillatore in città. Ieri mattina è stato inaugurato l’apparecchio donato all’ufficio tributi di Sant’Anna del Comune dal Rotary Club Lucca Giacomo Puccini. Si tratta di un Dae semiautomatico Samartan Pad 350P, completo di programma Forward Hearts, Software gestione dati Saver Evo e armadietto, che è stato posizionato nei locali dell’ufficio tributi di via Bigongiari. Alla cerimonia erano presenti l’assessore al patrimonio Moreno Bruni, il presidente del Rotary Club Lucca Giacomo Puccini, Alessandro Pachetti, il prefetto del Club Chiara Bortolotti e Roberto Andreoni.

"Con questa generosa donazione – dichiarano il sindaco Mario Pardini e l’assessore Moreno Bruni – da parte del gruppo Rotary Club Giacomo Puccini, che ringraziamo, la maggior parte degli uffici comunali avranno a disposizione uno strumento salva vita e di primo soccorso, che ovviamente ci auguriamo di non dover mai utilizzare, ma che rappresenta un importante presidio".

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Pachetti e dal prefetto del Club Bortolotti del Rotary Club Lucca Giacomo Puccini per avere raggiunto questo obbiettivo utile per tutti i cittadini. I defibrillatori nelle sedi del Comune sono al momento 20: oltre all’ufficio tributi, ne sono dotati palazzo Orsetti, palazzo Santini, l’Agorà, gli uffici dell’anagrafe di via San Paolino, il Comando dei vigili urbani di piazzale San Donato. E ancora due apparecchi per la defibrillazione sono presenti al palazzetto dello Sport e uno al campo Coni, oltre che in 11 edifici scolastici. Frattanto l’amministrazione comunale sta lavorando per organizzare dei corsi che saranno aperti ai dipendenti comunali e agli amministratori, per fare in modo di acquisire le competenze di base utili all’eventuale trattamento con defibrillatore.

