Un defibrillatore al polo “Artèmisia“

Nell’area esterna del polo culturale Artèmisia di Tassignano è stato inaugurato un defibrillatore donato dall’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Capannori, Sezione Pisa-Lucca-Livorno, che sarà gestito in collaborazione con la Misericordia di Capannori. Il dispositivo è a disposizione non solo del polo culturale, ma di tutta la comunità. All’iniziativa hanno preso parte il vicesindaco Matteo Francesconi, Giovanni Rivis presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Capannori, Enrico Perna amministratore della Misericordia di Capannori, insieme ad alcuni rappresentanti del Gruppo Alpini Capannori e ad alcune volontarie della Misericordia di Capannori.

"Ringrazio il Gruppo Alpini di Capannori per questo bel gesto di solidarietà a favore della comunità - dichiara Francesconi - . Un atto di grande valore, perché va a rendere più sicuro un centro culturale frequentato ogni giorno da molte persone e situato in una zona baricentrica del nostro comune. Un ringraziamento va anche alla Misericordia di Capannori che collaborerà alla gestione di questo importante dispositivo. Vogliamo promuovere con forza la cultura della prevenzione a tutti i livelli". "Abbiamo donato questo defibrillatore grazie ai proventi della Festa della Castagna che organizziamo ogni autunno e che siamo riusciti a realizzare anche durante la pandemia grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale che ringraziamo - afferma Rivis - . E’ per noi un onore fare qualcosa a beneficio della nostra comunità. Un grazie anche alla Misericordia di Capannori che insieme a noi gestirà il defibrillatore". Sul territorio di Capannori per sviluppare la cultura della prevenzione si svolgono iniziative di formazione, con percorsi di Bsld nelle scuole e corsi di formazione di primo soccorso per la cittadinanza tenuti dalla Misericordia.