Un Dae per Paolo. Donato ai “Gatti“ per il nuovo campo

Dopo la partita di coppa di lega (amatori Aics) vinta in recupero per 3-2, tutti i Gatti Randagi, anche quelli di ieri oltre che di oggi, si sono ritrovati sabato pomeriggio nel Parco del Conservatorio di Santa Elisabetta, dove stanno realizzando il meraviglioso progetto di recupero di questi bellissimi spazi dove già sono fruibili i campi da basket e da tennis. Ogni settimana i progressi dell’impegno dei Gatti sono visibili ed importanti, ma sabato non è stata la giornata dell’impegno per il parco, ma un momento per ricordare. Il dottor Enzo Simonini della Farmacia Simonini di Barga ha infatti donato un defibrillatore automatico che presto sarà installato e funzionante in questo impianto sportivo. Lo ha fatto nel ricordo di Paolo Rocchi, presidente e fondatore dei “Gatti“ recentemente venuto a mancare improvvisamente e lo ha fatto sulla scia dell’impegno che la sua famiglia, presente al pomeriggio di ieri, sta portando avanti insieme alla società dei Gatti per formare il più possibile numero di persone all’utilizzo del defibrillatore, ma soprattutto a che cosa fare, alle manovre salvavita da attuare, quando ci si trova di fronte ad un arresto cardiaco. Ad un’emergenza dove l’intervenire subito, in attesa dei soccorsi, può fare la differenza tra la vita e la morte. Come già abbiamo riportato, con la collaborazione della Misericordia del Barghigiano la famiglia ed i Gatti stanno portando avanti un progetto di formazione che vedrà diversi incontri per partecipare a corsi BLSD, aperti a tutti. Il primo si è svolto la settimana scorsa ed altri ne seguiranno, con una partecipazione massiccia anche dei componenti dei “Gatti“ e delle associazioni che hanno collaborato al progetto. Il gesto generoso di Enzo Simonini e della sua farmacia è andato nel senso di questo progetto, arricchendo la dotazione dei Defibrillatori presenti nel territorio barghigiano.

Luca Galeotti