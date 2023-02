Un corso di scrittura di genere femminile

‘Parola di donna’. Questo il titolo del corso sulla scrittura di genere femminile gratuito rivolto alle donne del territorio promosso dal Comune di Capannori e dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con ‘Carmignani Editrice’ di Santa Croce sull’Arno, casa editrice specializzata in tematiche femminili.

Le lezioni saranno tenute da Micol Carmignani, la fondatrice. Prenderà il via martedì 14 marzo e si articolerà in cinque lezioni di 90 minuti ciascuna. Tutto ciò alla sala Pardi del polo culturale "Artèmisia" di Tassignano. Orario, dalle 21 alle 22.30. Gli appuntamenti in programma sono previsti il 14 e 28 marzo, l’11 e 18 aprile e il 2 maggio e, avranno come riferimenti bibliografici testi di scrittrici, a partire dalla letteratura francese del ’600 fino ai giorni nostri, passando dalle celebri opere di Virginia Woolf ed altre.

L’idea nasce dall’esigenza di scavare nella memoria delle donne per valorizzare, rispettare e far conoscere "la cultura parallela" femminile che si è intrecciata con "la grande storia". Alla letteratura di genere sarà dedicato a giugno anche un Festival.

"Siamo soddisfatte di poter offrire l’opportunità di apprendere tecniche di scrittura grazie all’aiuto di una professionista e allo stesso tempo di valorizzare figure femminili legate al loro vissuto personale - spiegano l’assessore ai Diritti del Comune di Capannori, Serena Frediani, e la presidente della Commissione Pari Opportunità, Alice Pani -, un modo per fare luce sulle donne che spesso sono state relegate ai margini della cultura e della storia".

Il corso è rivolto ad un massimo di 15 partecipanti e le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo cronologico. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo [email protected]

Ma. Ste.