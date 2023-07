Un corso di laurea per geometri Attivato all’Università di Pisa è il primo che apre in Toscana

Si chiama "Tecniche per le costruzioni civili e la gestione del territorio" ed è il primo corso di laurea che formerà geometri. Ad annunciarlo è il Collegio dei Geometri della provincia di Lucca che ha partecipato alla realizzazione del primo corso universitario attivato in Toscana, a orientamento professionale per geometri, presentato dall’Università di Pisa. In questo anno accademico 20232024 sarà infatti possibile intraprendere il percorso di studi che condurrà al titolo accademico e all’abilitazione per poter svolgere la professione di geometra.

Il corso di laurea a numero chiuso di 40 posti, appartiene al Dipartimento di Ingegneria civile e industriale dell’Università di Pisa ed è il primo ad essere attivato in tutta la Regione. "Il percorso universitario consentirà alla nostra professione di effettuare un ulteriore salto di qualità - commenta Diego Ragghianti, presidente del Collegio di Lucca - e di acquisire nuove professionalità, ampliando gli ambiti di lavoro. Faciliterà anche i giovani a costruirsi un proprio percorso di vita solido e soddisfacente". Infatti, il percorso di studi è, in sostanza, un’alternativa "universitaria" (e al momento transitoria) all’abilitazione professionale per geometri, pur restando valido il percorso classico che dagli istituti professionali conduce all’esame di stato. In futuro, il percorso universitario LP.01 sarà il solo percorso per accedere alla libera professione.

La nuova laurea è stata presentata all’Università di Pisa da Antonio Benvenuti (coordinatore del corso di laurea per conto dei Collegi dei Geometri), Maria Vittoria Salvetti (direttore del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale), Riccardo Zucchi (rettore), Massimo Losa (professore del Dipartimento Ingegneria civile e industriale). Consentirà di acquisire: tecniche di rilevamento topografico digitale, per la gestione di banche dati catastali e demaniali, di progettazione e grafica digitale, estimo e consulenza tecnica nell’ambito delle problematiche di stima e del diritto di proprietà, di gestione del cantiere e redazione di pratiche edilizie, utilizzando i più moderni metodi di gestione informatizzata del dato, considerando anche aspetti legati alla pianificazione urbanistica. Il percorso formativo si sviluppa partendo da elementi delle discipline di base e caratterizzanti per poi entrare nel vivo delle discipline specifiche riconducibili alle tematiche di cui sopra.

Le conoscenze acquisite vengono sviluppate all’interno di "laboratori" e messe in pratica durante il periodo di tirocinio obbligatorio, che gli studenti devono svolgere all’interno delle strutture e delle aziende convenzionate e studi professionali individuati dai Collegi; in particolare, grazie alle convenzioni stipulate con i Collegi dei Geometri delle province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa-Carrara e di altre che potranno essere stipulate. Per info: matricolandosi.unipi.ittecniche-per-le-costruzioni-civili-e-la-gestione-del-territorio-a-a-2023-2024.