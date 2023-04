Un convegno “trasversale“ che punta alla riconciliazione

Un’iniziativa trasversale per cercare un punto di incontro comune sul tema del 25 Aprile, che continua a dividere la politica. E’ quella organizzata dal blog “Think Tank Reformists“ che fa riferimento a Francesco Colucci. L’appuntamento è fissato per venerdì 21 aprile alle 16,45 all’Agorà ed è prevista la partecipazione di numerosi esponenti di varia estrazione politica.

Il convegno, intitolato “25 Aprile: esistono le condizioni perché diventi anche il giorno della riconciliazione nazionale“, prenderà spunto dal commento a due volumi di recente pubblicazione, alla presenza degli stessi autori. Si tratta de “La lezione di Carlo e Nello Rosselli“ di Berto Corbellini Andreotti, e de “Il fascismo sospeso“ di Francesco Poggi.

Saranno proprio i due autori a introdurre il dibattito sul 25 Aprile, ma sono previsti anche numerosi interventi. Tra questi quello del sindaco Mario Pardini, dell’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti e del dirgente dell’Ufficio scolatico provinciale Donatella Buonriposi, moderati dal professor Paolo Razzuoli. Per l’Anpi provinciale interverrà Filippo Antonini. Ma sono stati invitati personaggi di varia estrazione politica per coprire un ampio panorama e per un vero confronto tra idee spesso lontane tra loro. L’obiettivo dei “Think Tank Reformists“ è quello di trovare punti di incontro in una direzione di riconciliazione sui temi del fascismo, dell’antifascismo e della nascita della democrazia, andando oltre gli steccati ideologici.