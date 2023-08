Un concerto per Catalani Domenica a Colognora

Appuntamento da non perdere domenica 6 agosto alle 17 a Colognora di Pescaglia nella chiesa di San Michele e Santa Caterina con lo splendido concerto in ricordo del musicista Alfredo Catalani, scomparso proprio il 6 agosto 1893. Saranno eseguite musiche di Puccini, Verdi, Catalani, Saint Saens, Bizet e Ponchielli da Silvana Froli (soprano), Amanda Ferri (mezzo soprano), Stefano Adabbo (pianoforte). Direzione artistica di Graziano Polidori (foto). L’evento promosso dal Museo del Castagno è a ingresso libero: presenta l’iniziativa Sara Vannelli.

Nell’occasione il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, consegnerà al Maestro Graziano Polidori un riconoscimento per l’attenzione alla valorizzazione culturale del territorio. Nato a Borgo a Mozzano il 5 agosto 1951 il maestro Polidori, diplomatosi in canto al Conservatorio Boccherini, ha studiato al Centro di perfezionamento per artisti lirici al Teatro della Scala di Milano. IMpossibile sintetizzare qui la sua carriera. E’ risultato vincitore di numerosi concorsi e ha cantato nei più importanti teatri in Italia e in Europa: la Scala di Milano, l’Arena di Verona, il Regio di Torino, il Comunale di Firenze, il Filarmonico di Verona, il Verdi di Trieste, il Massimo di Palermo, il Municipale di Piacenza, il Ponchielli di Cremona, il Grande di Brescia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Greco di Taormina il Teatro Pucciniano di Torre del Lago. I suoi master Internazionali lo collocano fra i più quotati insegnanti di canto lirico.