Un compleanno speciale ’Compriamo a Castelnuovo’ festeggia i primi 40 anni

L’associazione “Compriamo a Castelnuovo“ ha festeggiato i suoi primi 40 anni. I negozianti del capoluogo, assieme a numerosi ospiti, si sono ritrovati al ristorante “La Lanterna“ per celebrare l’importante anniversario. Una serata conviviale che ha regalato sorrisi per tutti con oltre 150 persone che hanno preso parte alla cena iniziata con l’aperitivo servito a bordo piscina dove è stata scattata una simbolica foto con tutti i presenti. Il presidente Andrea Baiocchi, accompagnato da tutto il direttivo, ha poi rivolto i propri saluti alle istituzioni e agli ospiti che non hanno voluto mancare l’appuntamento. Dall’amministrazione comunale, con il sindaco Andrea Tagliasacchi e gli assessori Ilaria Pellegrini e Alessandro Pedreschi, alle forze dell’ordine con la presenza del capitano dei Carabinieri Biagio Oddo e del luogotenente della Guardia di Finanza Gianluca Pierri. Presente anche la direttrice di Confcommercio Sara Giovannini, il vicepresidente della Pro Loco Mario Bonaldi e il presidente del Cipaf di Fornaci Giuseppe Santi.

Per ripercorrere i 40 anni dell’associazione, legata saldamente all’evento principe ovvero la Settimana del Commercio, erano presenti uno dei fondatori, Gabriello Magnani, una figura che è stata fondamentale per la crescita come Fosco Bertoli, e alcuni degli ex presidenti, da Arletta Tortelli a Sandro Gheri, da Mario a Claudio Moscardini, da Gianni Dini a Giuseppe Pocai, mentre è stato ricordato Romano Pellegrinetti, primo storico presidente scomparso ormai da anni, e gli altri che non hanno potuto partecipare ovvero Sauro Biagioni, Manlio Pesetti e Federico Magagnini.

A tutti i partecipanti alla serata è stata regalata una pergamena disegnata dall’artista, e associato, Tullio Bonuccelli, raffigurante il logo dell’associazione, una Rocca che abbraccia dei pacchi regalo, e i rioni di Castelnuovo. Bonuccelli ha voluto circondare il disegno con un testo di Valentino Carli tratto dal libro “Dell’Istorie della Garfagnana“ che simboleggia la tenacia dei Garfagnini di 500 anni fa e quella dei commercianti di oggi. Adesso, l’associazione si concentrerà sul calendario di appuntamenti estivi che si aprirà il 17 giugno con la Notte Bianca Furiosa che prevede lo svolgimento del Palio dell’Ariosto e della prima edizione di una partita di scacchi viventi.

Dino Magistrelli