”Un colpo di spugna all’ex Gasometro”

“Davvero la maggioranza vuole bocciare definitivamente il progetto del nuovo polo per le politiche giovanili all’ex Gasometro di San Concordio, che era stato costruito due anni fa con un percorso di partecipazione che ha visto coinvolti duecento tra ragazze e ragazzi lucchesi?

Lo chiede il consigliere comunale di opposizione, Daniele Bianucci, che interviene sul futuro dell’ex Gasometro di San Concordio. “E’ sicuramente positivo – spiega – che l’Amministrazione avvii un nuovo percorso di partecipazione per il ripristino della struttura, come tra l’altro la stessa Regione Toscana impone a fronte dello stanziamento ottenuto di circa 4 milioni di euro. C’è un però: per quello spazio, circa due anni fa, è già stato realizzato un lungo iter partecipativo (tra l’altro finanziato con soldi pubblici) che ha visto coinvolti duecenti giovani lucchesi. Che hanno speso tempo e creatività per proporre, in quella struttura, coworking, spazi per la produzione e la fruizione culturale, musicale e artistica, sale studio, spazi per feste e concerti, appartamenti per l’avvio dell’autonomia abitativa, e pure un innovativo hub da destinare ai giovani rider e, più in generale, ai lavoratori della Gig economy. Non abbiamo nulla in contrario, naturalmente, che una nuova fase di partecipazione sia adesso avviata: perché il confronto coi cittadini è sicuramente sempre positivo. Ferisce semmai che, come l’Amministrazione ha annunciato, il primo iter partecipativo sia adesso completamente cancellato, e neppure preso in considerazione“.

”Ferisce – va avanti l’esponente della oppoiszione – semmai che, come l’Amministrazione ha annunciato, il primo iter partecipativo sia adesso completamente cancellato, e neppure preso in considerazione: è una scelta sconsiderata a nostro avviso, perché non rappresenta un dispetto alla precedente amministrazione che lo ha voluto e organizzato (come forse l’attuale giunta, addannata a raccontare che tutto ciò che proviene dal passato è sbagliato, intende fare); ma piuttosto tradisce le speranze di centinaia di ragazze e ragazzi, che hanno davvero creduto che il loro protagonismo e il loro desiderio di spazi potesse finalmente trovare cittadinanza”.

Poi Bianucci attacca le politiche giovanili del Comune: ”Oggi l’unica area è il Foro Boario e tutte le associazioni del settore sanno bene che quell’area, per quanto importante, non riesce più da tempo a soddisfare per intero le domande di spazi che provengono da giovani. Da lì, la scelta che compimmo nel 2020, di prevedere all’ex Gasometro il nuovo polo, e l’avvio del percorso di partecipazione che ne è derivato. Oggi, invece, arriva il colpo di spugna dell’Amministrazione”.