Un cerimoniale ben orchestrato quello della celebrazione ecumenica di ieri in San Martino. Fino all’ultimo sembravano esserci alcuni dubbi per la possibile assenza di alcuni rappresentanti a causa di avverse condizioni meteo. Poi tutto si è svolto invece come programmato.

Nell’ordine al momento delle omelie o dei sermoni hanno parlato: il vescovo Siluan, della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, il Pastore Daniele Garrone, Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, il reverendo canonico Tony Dickinson della Church of England, padre Iaroslav Strilets della Sacra Arcidiocesi Ortodossa Patriarcato di Mosca, padre Dusan Đukanović della Chiesa Serbo Ortodossa, il Vescovo Dionysios della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia, il Pastore Francesco Bosio della Chiesa Evangelica della Riconciliazione e infine il Vescovo Derio Olivero, Presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo della Conferenza Episcopale Italiana.

La buona partecipazione dei fedeli delle varie Chiese Cristiane ha sorpreso un po’ tutti al punto che sono mancati i libretti che erano stati stampati per l’occasione. Praticamente tutte occupate le panche nella chiesa cattedrale.

Un segno che i cristiani guardano all’unità anche per superare i molti conflitti e le guerre di questo tragico periodo storico.