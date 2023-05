Un cartellone di alto livello Il via sabato 13 in San Martino

E’ un programma estremamente importante e vasto quello che viene messo in campo per il 60° della Sagra Musicale Lucchese. Si comincia sabato 13 maggio alle 21 in San Martino con Suoni da una cattedrale, concerto per organo di Stefania Mettadelli, organista titolare della chiesa di San Sebastiano a Massa. In programma numerosi autori del Novecento. Sabato 20 maggio alle 18 l’organo tornerà protagonista in San Pietro Somaldi col concerto “Un Puccini birbante organista divenuto genio“ eseguito dal giovane Niccolò Bartolini che, dal 2018, collabora stabilmente alla direzione della Cappella Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca al fianco del maestro Luca Bacci. L’evento straordinario per festeggiare i 60 anni di attività è in programma sabato 3 giugno alle 18 a Villa Bottini, con tre musicisti applauditi in tutto il mondo: la soprano Maria Luigia Borsi, il pianista Roberto Barrali e il violinista americano Brad Repp. In programma pagine di struggente intensità, come l’Ave Maria dell’Otello di Verdi e Vissi d’arte dalla Tosca di Puccini; ma anche composizioni per solo violino di Bach o per violino e piano di Vivaldi.

La cappella musicale Santa Cecilia della cattedrale di Lucca e l’orchestra da camera Luigi Boccherini, dirette dal maestro Luca Bacci, omaggeranno l’estro creativo del fondatore della Sagra, don Emilio Maggini con un grande concerto sabato 24 giugno alle 21 nella chiesa dei Servi Il trio d’archi Dulce in corde allieterà invece la passeggiata sulle Mura il 10 agosto dalle 21,30. La violinista Marina del Fava, la violista Elisa Barsella e la violoncellista Rachele Nucci proporranno all’ascolto brani di Luigi Boccherini e di Franz Schubert. Gran finale con l’orchestra da camera Luigi Boccherini diretta dall’erede di monsignor Maggini, il maestro Luca Bacci, nella chiesa di San Paolino sabato 30 settembre alle 21 che apre la strada ai tributi per i cento anni dalla morte di Puccini.