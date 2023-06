Un cantiere per la Pace Tutti uniti verso il Forum

Muove i primi passi il comitato promotore che poterà alla realizzazione del Forum della Pace a Lucca. In questi giorni si è tenuto un primo incontro, presso la sede dell’Arci di Lucca, tra diverse Associazioni, organizzazioni sindacali e cittadini, impegnati nella mobilitazione pacifista e antimilitarista di questi ultimi mesi. Prosegue così la “Staffetta per la pace”, realizzatasi recentemente a livello nazionale, per discutere se e come dare continuità a questa campagna. Erano presenti cittadinie numerose associazioni, tra cui A.N.P.I. Capannori, A.N.P.I. Lucca, ARCI- Lucca-Versilia, Associazione Senza Confini, CEIS, CGIL provinciale, Emergency Lucca, Presidio di Libera-Lucca “Giuliano Guazzelli”, Società di Mutuo Soccorso G. Garibaldi, SPI-CGIL Lucca.

L’assemblea ha discusso la gravissima situazione della guerra in Ucraina, diventata ogni giorno sempre più drammatica. Attenzione però anche al territorio, che per l’assemblea si militarizza sempre più, con un rafforzamento di basi esistenti come Camp Darby e con progetti di nuove, per esempio a Coltano. Sono emerse anche domande che cercano di andare al cuore della complessità della situazione e delle sue diverse dimensioni: quali sono i legami tra la guerra e il sistema economico dominante e quali sono le ragioni economiche, quali sono gli strumenti politici, culturali, educativi per coinvolgere, in una mobilitazione attiva e consapevole, i cittadini e in particolare le giovani generazioni, per incidere sul cambiamento delle scelte dell’Italia e dell’Europa e dare una mano a quanti in Russia come in Ucraina si oppongono alla guerra.

L’assemblea quindi ha deciso di procedere a costruire, con un percorso trasparente e inclusivo, il cantiere del Forum, per realizzare un coordinamento delle prossime iniziative che saranno a breve discusse e decise, tra cui un grande evento da prevedere verso fine settembre, inizio di ottobre, che unisca elementi di approfondimento tematico e rivendicativo a momenti di spettacolo, di cultura e di musica, all’interno di una grande manifestazione, tutta da progettare. In questo quadro il mondo della scuola, degli insegnanti, degli studenti e il mondo dell’Università diventano per noi un riferimento di fondamentale importanza. La prossima riunione, a cui sono fortemente invitate altre Associazioni, realtà e cittadinei non ancora coinvolti, ci sarà lunedì 12 giugno ore 18 presso Arci di Lucca.