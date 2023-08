Un cantiere a tempo di record Viale Europa è già riaperto

Cavalcaferrovia di viale Europa, i lavori terminano con sette giorni di anticipo spegnendo sul nascere le polemiche legate alla viabilità alternativa. È stato riaperto al traffico ieri mattina alle 9.30 – dopo le ultime verifiche tecniche – il viale decisamente in anticipo rispetto al cronoprogramma del cantiere, rendendo alla città in tempi record un’infrastruttura cruciale per il collegamento fra zone sud e nord e per tutta la viabilità della Piana.

Sul posto, il sindaco Mario Pardini, accompagnato dall’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani, dal presidente del Consiglio comunale Enrico Torrini, dal capo di gabinello Beniamino Placido e dal presidente della commissione Lavori Pubblici Marco Santi Guerrieri. Il sindaco, che in merito alle polemiche sollevate da Impegno Civico ha ribadito che in quell’area non servono i caschetti antinfortunistica, è parso particolarmente soddisfatto per il lavoro effettuato dalla ditta Guidi Gino in soli sei giorni grazie a una turnazione a tempo pieno.

"Abbiamo portato a termine con successo un intervento atteso da anni, che risolve i problemi strutturali di un nodo del traffico stradale della città con oltre 60 anni di età – ha dichiarato – un successo per il lavoro di squadra che abbiamo organizzato con grande attenzione in questi mesi per evitare il più possibile disagi per i cittadini e per le aziende. Voglio ringraziare la ditta che ha realizzato l’intervento, i progettisti, i nostri uffici e gli agenti Polizia Municipale: tutti hanno seguito notte e giorno il cantiere e i problemi del traffico per un risultato davvero non scontato".

L’intervento è solo il primo di una serie che prevede altri lavori la prossima estate alle rampe e poi nel 2024 alla parte inferiore del ponte che dà sui binari ferroviari e che in quel caso non incideranno sulla viabilità.

"Sono state giornate e nottate intense in cui l’impalcato del ponte è stato aperto nella parte superiore, consolidato verificato, impermiabilizzato e chiuso nuovamente – ha spiegato Buchignani – finalmente il cavalcaferrovi cessa di essere un problema e il prossimo anno, nello stesso periodo con un intervento analogo sull’altra carreggiata termineremo il restauro".

