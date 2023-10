Un bel successo per “Ludolega Day“ con 200 partecipanti

Grande successo per il “Ludolega Day”, che ha visto raggiungere i locali dell’associazione, domenica 8 ottobre 2023 al Foro Boario di Lucca, circa 200 persone tra grandi e piccoli, per una giornata di gioco in compagnia.

La storica associazione lucchese ha inaugurato così il nuovo anno di attività e un nuovo corso, nel quale punta sia alla ritrovata accoglienza di associati nuovi e della vecchia guardia, sia alla collaborazione con altre associazioni del territorio, come dimostra la presenza alla festa delle associazioni Ludus in Tabula di Capannori e Kraken Lucca. Nel pomeriggio si è tenuta anche la presentazione del crowdfunding di “Guida all’organizzazione di un evento di gioco di ruolo dal vivo” di Michele Mencarini.

Tanti gli sfidanti ai tornei di Board Games e Magic organizzati rispettivamente da Ludolega Lucchese e il gruppo Magic EBTLucca e tanti avventori tra i tavoli del gioco libero e WarGames che ha visto una spettacolare scontro tra eserciti di Warhammer Fantasy da 8000 punti organizzata da Ludus in Tabula.

Gli ospiti hanno potuto pure testare i giochi de “La Tana del Coniglio”, gruppo di autori di giochi lucchesi indipendenti, giochi di ruolo con l’associazione Kraken APS e i vari tavoli informativi dove si è svolta la premiazione di Roberto Ferrari aka “Solignac” come Campione della Luccini Blood Bowl League 20222023, giunta alla sua 27esima edizione, e la presentazione della nuova stagione e dei suoi partecipanti.

Gli organizzatori dichiarano "Oggi abbiamo avuto tutti la dimostrazione che aldilà dei loghi che ognuno di noi ha all'interno di questa fantastica e vasta community Lucchese, tutti insieme possiamo fare cose bellissime. E non finisce qua!".