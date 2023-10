Un avvio scoppiettante per l’edizione 2024. A ruba i biglietti per il mitico Rod Stewart

Il Summer 2024 si annuncia già oggi come uno tra i più “scoppiettanti“ della sua storia. La doppia data di Ed Sheeran sotto le Mura storiche si aggiungono al già praticamente “sold out“, almeno nei posti a sedere, unico show italiano di Rod Stewart, in piazza Napoleone, domenica 7 luglio 2024. L’artista britannico festeggerà oltre cinquant’anni di carriera, iniziata con The Faces e il Jeff Beck Group, con un grande concerto celebrativo che conterrà tutti i suoi più grandi successi, da “Gasoline Alley” a “Every Picture Tells a Story”, da “Tonight’s the Night” a “You’re In My Heart (The Final Acclaim)”, da “Da Ya Think I’m Sexy?”, “Young Turks”, a “Forever Young”, da “Hot Legs” a “Sailing“ e “Maggie May”.

Ma entro pochi giorni il “patron“ D’Alessandro ha promesso di comunicare il terzo artista del cast del 2024: si tratta di un altro grande artista internazionale molto amato dal pubblico e che darà ulteriore lustro al cartellone del festival, che è solo al terzo tassello ma che è già da considerarsi a oggi tra i più ricchi della sua storia.

p. cer.