Un autista privato e un agricoltore

1 autista privato. Si ricerca un autista privato per accompagnare i clienti nei loro spostamenti anche fuori Regione (soprattutto Milano e Roma) all’aeroporto e ad appuntamenti di lavoro o congressi vari. Richiesta esperienza come autista (no merci). Lavoro a tempo determinato 6 mesi poi da valutare trasformazione tempo indeterminato. Disponibilità a lavorare con orario flessibile, eventualmente anche il fine settimana e a soggiornare fuori (in genere max 1 notte). Le persone interessate e con i requisiti richiesti possono inviare il proprio cv alla seguente MAIL: [email protected].

1 agricoltore e operaio/a specializzato/a in colture miste. Per azienda agricola della Garfagnana si ricerca con compiti di giardinaggio e manutenzione vivaio. Il lavoro è dal lunedì al venerdì. Lavoro a tempo determinato + possibilità di tempo indeterminato. Zona di lavoro: Molazzana. Tel.: 347.9428077 Marco.