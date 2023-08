Un assaggio di ”Frutta che c’eracera” a Lucca in Notte Bianca

Murabilia vivrà un’anteprima per la Notte Bianca – con la mostra: "La frutta che c’eracera" a costituire una sorta di "assaggio" della manifestazione, con un’apertura speciale in occasione della Notte Bianca di Lucca, di sabato 26 agosto (orario di apertura dalle 15 alle 24), ospitata nei locali della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nel Complesso di San Micheletto (in via Elisa – Sala dell’Affresco), con ingresso libero. "Oltre a questa anticipazione – ha spiegato Dogliotti – dobbiamo ricordare che per la prima volta anche i giardini di Palazzo Pfanner saranno coinvolti nella manifestazione".Con il suo doppio titolo, la mostra presenta varietà della tradizione della frutticoltura italiana ormai scomparse, riprodotte in pittura e magnifiche e suggestive creazioni in cera. Si potranno ammirare infatti i modelli di Davide Furno, realizzati in ceroplastica e altre tecniche; gli acquerelli di Lidia Vanzetti e i volumi storici originali illustrati, trattati di pomologia monografici come "Le susine di New York" del 1910 ed il successivo "Le ciliegie di New York" del 1914. Un attualissimo modo di scoprire come nasce e cresce il sapere che oggi abbiamo a disposizione in digitale. "La frutta che c’eracera" resterà aperta, sempre a ingresso gratuito, dal 27 al 31 agosto (orario 1519) e poi venerdì 1 settembre (orario 1019) e sabato 2 e domenica 3 settembre (9,3019). Da segnalare anche "Un tè con Tolkien", sabato 2 settembre ore 17, sul Baluardo San Regolo, in occasione il 50esimo anniversario della morte di Jrr Tolkien, il creatore dello Hobbit e del Signore degli Anelli. Con il direttore Emanuele Vietina e di Cecilia Barella e Roberto Arduini (Associazione Studi Tolkieniani), sarà l’occasione per un tè all’inglese e per raccontare i viaggi e i paesaggi del grande scrittore.