Un anno in chiaroscuro per le imprese del territorio

La provincia di Lucca, nel 2023, ha visto una minima crescita del valore aggiunto (+0,2%), inferiore alla media regionale (+1%) e nazionale (+1,1%): lo certifica il Rapporto annuale sull’economia delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, frutto della collaborazione fra la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e l’Istituto Studi e Ricerche (ISR) e presentato venerdì scorso. Il risultato viene generato da un’industria in calo (-1,1%) mentre le costruzioni, grazie agli incentivi, e i servizi, con il turismo, hanno registrato aumenti (del +4,2% e del +0,8%). Le previsioni per il 2024 segnalano invece una sostanziale stabilità.

"Valutando i dati consolidati del 2023 e le prime indicazioni per il 2024, emerge un quadro composito per le province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - Le tavole rotonde (a cui è intervenuto anche il sindaco di Lucca Pardini, ndr) con amministratori locali e rappresentanti di imprese internazionalizzate hanno evidenziato aspetti qualitativi che i numeri da soli non potevano cogliere. I dati dimostrano la forza dell’Area Vasta Costiera, che però incontra limiti infrastrutturali. È quindi fondamentale che la Regione e il Governo sviluppino si attivino per consentire il loro sviluppo".

Nel dettaglio, le esportazioni sono calate del -3,5%, raggiungendo comunque il secondo valore più alto di sempre, trainate dalla cantieristica, mentre la carta e l’industria meccanica hanno registrato flessioni. Il tessuto imprenditoriale ha segnato una crescita modesta (+0,2% il numero di aziende). Le vendite al dettaglio del 2023 registrano un +3% in valore, a fronte di volumi in calo del 3%. Nei primi due mesi del 2024 le vendite rallentano al +1,8% in termini nominali e -0,7% in volumi.

Anche la produzione industriale lucchese nel 2023 è stimata in calo del -2,6% risentendo del negativo andamento di settori proiettati sui mercati esteri. Le stime sui primi due mesi del 2024 segnano però un recupero: +1,1%. Il credito alle imprese, considerando l’elevato livello dei tassi, è diminuito nel 2023 del -0,5%, con una contrazione marcata per le imprese di minori dimensioni, mentre le imprese più grandi hanno registrato un aumento. E i primi mesi del 2024 indicano una ulteriore flessione dei fidi concessi.

Il mercato del lavoro ha invece mantenuto una sostanziale stabilità, con il tasso di disoccupazione 2023 fermo al 6,8%. La difficoltà di trovare personale adeguato alle esigenze è segnalata per il 46% delle posizioni ricercate. Nell’immobiliare, causa l’elevato livello dei tassi sui mutui, crollano le transazioni del residenziale. Buona la stagione turistica (presenze 2023 +5%), grazie alla spinta dell’extralberghiero (+16%), mentre l’alberghiero cala leggermente (-1%); in ripresa sia la componente italiana che straniera. L’agricoltura, purtroppo, ha continuato a flettere, sia in termini di superfici utilizzate che di imprese.

F.Vin.