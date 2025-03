Un anno fa la scomparsa di Beppe Lorenzini tifoso “Doc“ rossonero

Un ricordo che non accenna a scolorire, con affetto: un anno fa moriva uno dei tifosi più amati della Lucchese: Piergiuseppe Lorenzini, per tutti Beppe, immancabilmente presente a ogni gara. Con la sua edicola in Fillungo, per lungo tempo luogo dove acquistare i biglietti delle partite e prenotarsi per le trasferte, ha contribuito a avvicinare generazioni di lucchesi alla squadra rossonera. E i tifosi continuano a ricordarlo anche con uno striscione a ogni partita della Lucchese: "Beppe vive". E la famiglia ringrazia tutti per i continui attestati di vicinanza che arrivano a distanza ormai di un anno da quando Beppe è venuto a mancare.