Un anno di Consulta. Largo ai giovani e alle loro idee: "Un lavoro speciale"

Speciale compleanno, una la candelina spenta durante un incontro conviviale, per il gruppo della Consulta Giovanile di Gallicano che in questi ultimi mesi di lavoro, dopo l’insediamento ufficiale del settembre dello scorso anno, si è ritrovato per festeggiare la ricorrenza e anche altro. Il compleanno è stata, infatti, anche l’occasione per condividere con la comunità di riferimento programmi realizzati, progressi ottenuti e progetti in cantiere. Tra i primi giovani che hanno aderito e altri che si sono via via aggiunti e che si aggiungeranno, porte aperte a qualsiasi supporto in divenire, dicono sollecitando un allargamento del gruppo, oggi tutti insieme si dichiarano molto soddisfatti del cammino iniziato. Gli attuali componenti sono Sandra Lunardi, Gabriel Biagioni, Daniele Cavani, Angelica Bertozzi, Asia Celli, Margherita Paolinelli, Luca Rinaldi, Arianna Moscardini, Alessio Adami, Angela Lunardi, Siham Elarchi, Sokaina Elarchi, Alessandra Saisi, Janette Biagioni e Mayar Abdalla, e sono riusciti, pur nella loro unicità, a creare una importante armonia di idee e di intenti operativi, oltre a manifestare una spiccata sensibilità verso l’apertura e la collaborazione con enti e associazioni locali, anche storici.

Una tra tutte, quella con il gruppo Donatori di Sangue Fratres Gallicano, con il quale hanno promosso, durante i vari spazi di animazione paesana, progetti di supporto all’incentivazione della donazione, soprattutto tra i giovani, come quello denominato "Una goccia di solidarietà" che ha riscosso una buona risposta tra loro coetanei e non solo. Grande successo organizzativo che ha trovato il suo apice nella manifestazione "Gallicano in Grande", concorso fotografico di promozione territoriale. "Sono stati un anno e un’estate davvero speciali per noi della Consulta - commentano i ragazzi nel ringraziare tutti i partecipanti al loro primo compleanno e alle serate da loro promosse -. Abbiamo avuto la possibilità di metterci alla prova e progettare fino dalle prime fasi una manifestazione importante come "Gallicano in Grande", arricchita da una serata di premiazione unica nel suo genere. Festeggiare il nostro primo compleanno con questa estate tanto impegnativa quanta straordinaria è stato veramente bello!"

Fiorella Corti