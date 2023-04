“Un altro viaggio in Italia“, la Liberazione nella mostra tra oggi e ieri

Si intitola "Un altro viaggio in Italia – Luoghi, storia e memorie della Seconda Guerra Mondiale in Italia", la mostra allestita in Sala Accademia di Palazzo Ducale, frutto di oltre un anno di ricerca e di lavoro, realizzata dall’Istituto nazionale ‘Feruccio Parri’, con la collaborazione dell’associazione ‘Paesaggi della Memoria’ e il finanziamento dell’Ambasciata della Repubblica federale di Germania, attraverso il Fondo italo-tedesco per il futuro e che rappresenta l’iniziativa della Provincia di Lucca per celebrare il 78esimo anniversario della Liberazione d’Italia, assieme all’illuminazione con i colori della bandiera italiana del Ponte di Rivangaio (nella foto) nei giorni del 24 e 25 aprile.

Il titolo dell’esposizione fa riferimento all’opera di Goethe ‘Viaggio in Italia’, in cui lo scrittore racconta il ‘Grand Tour’ in Italia alla fine del Settecento. Una suggestione che l’Istituto ‘Parri’ ha raccolto, per proporre al pubblico italiano ed europeo un altro – e diverso – viaggio nella penisola, attraverso la sua storia contemporanea: due giovani coetanei, un visitatore tedesco e una sua coetanea italiana percorrono l’Italia sulle rotte della geografia e della storia del Secondo conflitto mondiale. Il primo, incuriosito dai luoghi legati alla Seconda Guerra Mondiale e alla Resistenza, si lascia guidare dalle spiegazioni e dalle osservazioni della ragazza: ne emerge un dialogo che supera i reciproci pregiudizi e costruisce un ‘ponte’ tra le memorie e le storie delle due nazioni.

I visitatori saranno accompagnati in luoghi celebri, quali Piazzale Loreto a Milano e l’isola di Lipari, tra presente e passato. Avranno la possibilità di conoscere musei, memoriali o monumenti meno noti. Visitabile fino al 15 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30, il 25 aprile in orario 11.30-13 e 15-18.