Un altro ‘no‘ all’impianto di biogas a Tana Termini

Impianto per biogas di Tana Termini, ancora un ‘No‘. E’ quello del comitato la "Valle del Lima" che ha presentato 14 osservazioni al progetto di impianto della Pistoia Compost. Si va dalla necessaria verifica di conformità dell’impianto ai titoli edilizi, alla verifica delle misure progettuali e ai problemi di sanatoria di alcuni volumi; nonché i vincoli paesaggistici e idrogeologici. Le stesse osservazioni sono state condivise da Legambiente di Pistoia, che, seppur sia favorevole ai suddetti tipi di impianto, le ha sottoscritte definendo "scellerata" la scelta della collocazione in un simile contesto ambientale e paesaggistico. Sullo stessa falsariga anche 12 associazioni sportive che vivono ogni giorno sul fiume.

Marco Nesti, vice presidente del comitato Valle del Lima, membro di Legambiente evidenzia come "la zona dove si vuole costruire è classificata come area a pericolosità idraulica molto elevata (P4). Oltretutto, ad avviso dei nostri tecnici, parte dei manufatti che si vogliono costruire andrebbero a violare la misure previste per la distanza dal ciglio della sponda del fiume. Ed infine l’impianto sarebbe in contrasto con il Piano Rifiuti e Bonifica della Regione Toscana".

Marco Nicoli