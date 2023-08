Un altro centenario Auguri a Remo

Quello di Remo Luccarini, che ha appena compiuto il secolo di vita, è il terzo compleanno centenario del paese di Villetta in Comune di San Romano in Garfagnana negli ultimi otto mesi. Intatti, prima ha raggiunto il secolo di vita Giovanni Bernardi il 4 dicembre 2022, seguito da Adriana Carolina Dini, conosciuta da tutti come "Carola", il 14 gennaio scorso. Luccarini è anche uno degli ultimi Imi, internati militari italiani, deportati dopo l’8 settembre 1943 nei campi di concentramento tedeschi, che per lui fu lo Stalag XII A di Limburg, oggi nel Land dell’Assia. Nella sua casa di Villetta, Remo è stato festeggiato e circondato dall’affetto della sua famiglia, dei molti amici e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale con il sindaco Raffaella Mariani, l’assessore Laura Masini e il consigliere Sara Luccarini. Ancora in forma Remo trascorre le sue giornate facendo passeggiate e tenendosi aggiornato con grande lucidità dei fatti locali e nazionali. "A Remo- ha commentato il sindaco Raffaella Mariani- vanno le congratulazioni e gli auguri dell’amministrazione e di tutta la comunità di San Romano di cui è membro attivo e molto apprezzato anche per la sua attenzione al tema della memoria. Lo ringraziamo per aver condiviso il suo ricordo da sopravvissuto".

Dino Magistrelli