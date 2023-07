Un altro bagno di folla Domenica “OneRepublic“

Un solo giorno di pausa, quello di domani, per il Summer, che domenica sera collezionerà un altro bagno di folla grazie agli One Republic. La band statunitense che ha collezionato oltre 38 miliardi di stream in tutto il mondo e 20 dischi di platino in Italia, sta mettendo in fila anche una serie infinita di “sold out“ per questo tour che, se possibile, li sta consacrando quale una tra le band più amate dal pubblico, soprattutto quello più giovane. Il frontman Ryan Tedder è anche uno dei produttori e autori più importanti a livello globale, che ha scritto eo prodotto brani per Adele, Beyoncé, U2, Maroon 5, Myley Cyrus, Madonna, Justin Bieber, Taylor Swift, Paul McCartney, Stevie Wonder e Ariana Grande. In quindici anni di attività, gli One Republic hanno inanellato una hit dietro l’altra, fino alla recente “I ain’t worried”, colonna sonora del film campione di incassi “Top gun: Maverick”, in tutto il mondo uno tra i brani più trasmessi in radio e più ascoltati nella classifica Spotify Global.

p. c.