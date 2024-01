“Un altro albero crollato a Villa Fiori“

" Il 6 di Gennaio scorso, il giorno dell’Epifania, nel bellissimo parco di Villa Fiori a Ponte a Serraglio a causa del forte vento è cascato un albero secolare, non il primo, fortunatamente senza causare danni a persone, ma è stato evitato per pochi metri l’abbattimento di una delle Torrette storiche del parco, che si affacciano sul torrente Lima". Così Annamaria Frigo, consigliere di FDI, lancia l’allarme sulle condizioni della storica villa di Ponte a Serraglio, tornata di proprietà comunale dopo essere stata gestita dall’Usl della Media Valle, che da anni si trova in stato di abbandono. "Villa Fiori e il suo Parco, che prende il nome dal barone Fiori suo primo proprietario, - spiega la Frigo - rappresentava uno degli esempi più pregiati di architettura neoclassica del nostro territorio ed oggi di quel parco, dove si potevano ammirare statue curiose di bagnanti, piante esotiche e finte torrette medievali non esiste più niente solo degrado. L’ultimo bando d’asta per la vendita, andato deserto, risale ad Ottobre 2019 e da allora la situazione è andata peggiorando, complice appunto l’assenza degli interventi necessari di manutenzione ordinaria per il mantenimento del parco, che ha portato alla chiusura della Villa quando poteva essere luogo di passeggiata per gli abitanti e i turisti".

Marco Nicoli