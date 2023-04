Un albero di Natale fatti all’uncinetto

Un gigantesco albero di Natale alto sette metri e composto da 2023 mattonelle quadrate colorate realizzate all’uncinetto che entrerà nei vari record. E l’idea sviluppata da quattro amiche di Porcari e sostenuta subito dal Comune. Fa strano parlare della festa di fine anno adesso, appena dopo la Pasqua, ma servirà tempo per completare l’opera. Le creazioni saranno cucite insieme, in un grande mantello che diverrà la chioma dell’albero che verrà posto in piazza Orsi dall’instancabile entusiasmo di quattro amiche che, da tempo, condividono la passione per l’uncinetto: Anna Maria Lazzareschi, Daniela Giuntoli, Giuliana Cagnacci, e Samanta Ricci. Saranno loro, dal 2 maggio alle 21, a dedicarsi, gni settimana, a tutte le persone che vorranno imparare la tecnica. Gli incontri, gratuiti, si svolgeranno al Centro "Il Girasole" di Rughi. Le persone già avvezze a lavorare la lana potranno dare libero sfogo alla creatività, realizzando mattonelle quadrate con lato di 12 centimetri per consegnarle ai negozi del Ccn.

C’è un’ulteriore modalità per contribuire: donare, sempre nei negozi aderenti, della lana.

"Si tratta di un progetto molto ambizioso – commenta il sindaco, Leonardo Fornaciari – e coinvolgente, che fa leva sul senso di appartenenza a una comunità. Abbiamo subito sposato la proposta,e abbiamo detto con convinzione "Sì, proviamoci". Ci sono già esperienze simili che hanno fatto il giro dei canali social negli anni scorsi, come il delizioso albero di Trivento, in provincia di Campobasso, o quello di Ostuni, in provincia di Brindisi".

Ma.Ste.