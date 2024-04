Un aiuto per Damiano. Ecco la raccolta fondi

Diamo una mano a Damiano. Sembra quasi uno scioglilingua con tanto di rima baciata. In realtà si tratta di una gara di solidarietà per aiutare una persona disabile che ha assoluto bisogno di un veicolo attrezzato per potersi muovere, uscire, in una sola parola, vivere la sua vita. E’ la storia di Damiano Lazzarini di Marlia, il quale vive con la sua mamma, la signora Graziella. Alcuni cittadini della frazione più popolosa di Capannori si stanno impegnando per poter centrare l’obiettivo di acquistare un Doblò o un mezzo simile. Quelli con le pedane ad hoc, in ossequio a tutte le normative, che però costano davvero molto. Decine di migliaia di euro. Infatti l’obiettivo è di arrivare addirittura a 35 mila euro.

Così è stato lanciato un crowfunding e in un solo giorno sono stati raccolti 570 euro e adesso siamo quasi a mille. Ancora lontani ma è un cifra significativa quella raccolta, visto che l’iniziativa è partita da poco. La speranza c’è. Soprattutto fornendo visibilità a questa vicenda, toccando le corde giuste per sensibilizzare qualche buon cuore, come già è stato, magari qualche azienda ed altri benefattori. Damiano, a seguito di un trauma, è costretto alla sedia a rotelle, senza possibilità di movimento autonomo, la sua mente è pero brillante e vogliosa di vivere nel migliore dei modi. Ha 33 anni e abita a Marlia con sua madre. Da più di dieci anni ha perso suo padre. Le condizioni economiche non sono delle migliori, anche perché la famiglia ha dovuto sostenere un certo impegno finanziario per la casa. L’auto di famiglia, attrezzata al trasporto disabili è ormai datata e non più in regola con le vigenti norme, infatti da dicembre 2023, in pratica, Damiano non è più uscito dalla sua abitazione.

Una prigionia forzata che potrebbe essere sconfitta se ci fosse la possibilità di acquistare una macchina adibita al trasporto dei disabili. Chi è interessato può recarsi su goFundMe "diamo una mano a Damiano" e seguire le istruzioni. Ci sono stati altri casi di questo genere di recente, nel senso che il crowfunding è sempre più utilizzato. Nel 2017 a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio, il veicolo per un disabile venne rubato. Una situazione diversa da quella di Damiano, certo. All’indomani del furto era immediatamente scattato il crowfunding, una raccolta fondi.

Massimo Stefanini