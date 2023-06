Ultras lucchesi fermati per gli scontri in Olanda dopo Italia-Spagna

Ci sono anche tre tifosi di Lucca tra quei venti supporter azzurri fermati dopo la partita di Nations League dello scorso giovedì sera fra Italia e Spagna, disputata in Olanda allo stadio di Enschede dove gioca il Twente in Eredivisie. Il match, come si sa, è terminato con la vittoria della squadra iberica che si è imposta di misura contro gli azzurri di Mancini (2-1) conquistando la finale con la Croazia. Dopo la partita gli umori dei tifosi italiani non doveva essere dei migliori e, per motivi ancora poco chiari, la polizia sarebbe intervenuta dopo uno scontro fra alcuni steward e un gruppo della tifoseria in trasferta. Tra questi ci sono anche tre ultras della Lucchese, di cui due sono già stati rilasciati mentre uno rimane ancora in custodia.