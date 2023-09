Ultimo saluto a Porcari a Andrea Della Nina: Oggi la commozione

Oggi il paese intero si fermerà. Alle 15.30, alla chiesa principale di Porcari, si svolgeranno i funerali di Andrea Della Nina, 52 anni, deceduto lo scorso 24 agosto a seguito di un terribile incidente stradale sulla via Vecchia Romana a Badia Pozzeveri, dove l’uomo ha perso il controllo dello scooter Yamaha su cui viaggiava cadendo violentemente a terra. Scattati i soccorsi, sul posto arrivarono ambulanza e automedica. Il personale sanitario della Misericordia di Montecarlo e della Croce Verde di Porcari si rese conto subito, però, che la situazione era disperata. Infatti per il centauro non ci fu niente da fare. Sono trascorsi alcuni giorni per i necessari accertamenti e per eseguire l’autopsia.

Dopo la cerimonia funebre, la salma sarà tumulata nel cimitero di via Romana. Tra qualche settimana si avranno i risultati dell’esame autoptico per capire quale possa essere stata la causa della caduta fatale, visto che, a quanto sembra, non dovrebbero esserci altri veicoli coinvolti nel drammatico sinistro.

Della Nina era molto conosciuto a Porcari, era originario del paese famoso per la Torretta, anche se poi si era stabilito a Lammari. Aveva lavorato nell’azienda di famiglia e nell’ultimo periodo svolgeva l’attività di autista di pullman per una nota azienda lucchese. Lascia due figlie con le quali aveva progettato un bel viaggio, atteso da diverso tempo. Il destino, purtroppo, glielo ha negato.

Ma. Ste.