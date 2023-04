Ultimo “Meraki Market“ per tre giorni al Carmine Poi la ristrutturazione

Meraki Market è una mostra mercato creata da alcuni artisti e creativi lucchesi tre anni fa. L’amore per la creatività handmade ha portato a organizzare diversi eventi con l’obiettivo di valorizzare il design, l’arte, l’illustrazione, la pittura, la ceramica, la fotografia Made in Italy. Nel corso del tempo gli eventi proposti si sono legati al mercato del Carmine, un luogo dal fascino antico. Causa i lavori di ristrutturazione questo week end ci sarà l’ultimo appuntamento per il Meraki al Mercato del Carmine. L’appuntamento torna domani, domenica e lunedì dalle 10 alle 20 con ingresso gratuito.