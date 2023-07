Ultimo giovedì sotto le stelle Rotta verso la Notte Bianca attesa sabato 26 agosto

Ultimo appuntamento domani sera con i “Giovedì di luglio”, il tradizionale appuntamento che il Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio dedica allo shopping sotto le stelle. Quattro tappe per lo shopping sotto le stelle a temperature miti – fino circa a mezzanotte – e a prezzi ribassati grazie all’utile assist dei saldi di fine stagione. Quella di domani è l’ultima opportunità per godersi un centro storico vivo con i negozi aperti e la possibilità di gustare un aperitivo o cenare in uno dei bar o ristoranti cittadini. Le aspettative di Confcommercio che organizza da sempre l’evento sono quelle di un’altra bella serata di grande afflusso complici anche le temperature gradevoli oltre alle offerte commerciali. Una città sotto i riflettori anche e soprattutto per effetto dei concerti targati Lucca Summer Festival. Grandissima attesa per Robbie Williams, venerdì: i biglietti rimasti ormai si contano sulle dita delle mani e sono al prezzo di 149 euro.

Ma la città si prepara anche ad altri maxi eventi. Il 10 agosto è in calendario la seconda edizione di “E lucean le stelle“, appena presentata in Comune. Una passeggiata sulle Mura, nella notte di San Lorenzo, accompagnati dalla musica di tanti piccoli concerti che costelleranno l’intero “arborato cerchio“. Per la speciale occasione le Torri Civiche saranno aperte fino oltre a mezzanotte per permettere di ammirare un paesaggio notturno senza eguali.

Motori accesi anche per la Notte bianca 2023, già in calendario per sabato 26 agosto. Un appuntamento della movida lucchese ormai immancabile. Confcommercio svelerà il programma a breve ma molto si svolgerà sulla falsariga degli anni passati, d’altra parte formula che vince non si cambia. Quindi spazio a visite guidate su prenotazione, musei aperti, musica dal vivo in ogni angolo del centro e, in più, due eventi speciali, su cui presto si alzerà il sipario. Tante le iniziative in programma per bambini e famiglie, danza nelle piazze, musica, concerti, eventi speciali, ma anche negozi e ristoranti aperti e Dj set nei locali. Per chi resta in città la Notte Bianca, il maxi evento che festeggia l’estate e il suo imminente addio, rappresenta un momento simbolo per ritrovarsi, divertirsi, far festa. Un saluto all’estate colmo di allegria e con un pizzico di nostalgia.

Laura Sartini